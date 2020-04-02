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Четверг, 02.04.2020
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Зинченко тренируется с бульдогами (Видео)

Зинченко тренируется с бульдогами (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок сборной Украины нашел импровизированные снаряды.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддерживает форму во время паузы в чемпионате Англии.

Футболист выложил видео в Instagram, на котором он занимается дома вместе с двумя французскими бульдогами. Собак Зинченко использовал вместо гантелей.

"Я, Луи и Миа желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными", - написал Зинченко.

 
 
 
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Me, Louie and Mia wish you to be safe and positive @pumafootball

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Барселона и ПСЖ могут совершить грандиозный обмен форвардами.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Александр Зинченко.
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