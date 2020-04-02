Зинченко тренируется с бульдогами (Видео)

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддерживает форму во время паузы в чемпионате Англии.
Футболист выложил видео в Instagram, на котором он занимается дома вместе с двумя французскими бульдогами. Собак Зинченко использовал вместо гантелей.
"Я, Луи и Миа желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными", - написал Зинченко.
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Me, Louie and Mia wish you to be safe and positive @pumafootball
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