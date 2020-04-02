Боатенг признал свою вину в ДТП

Новости спорта:Бавария оштрафовала за нарушение карантина Боатенга, попавшего в ДТП.

Защитник Баварии Жером Боатенг попал в ДТП возвращаясь из Лейпцига в Мюнхен.

Руководство клуба, узнав об инциденте, приняло решение оштрафовать центрбека за нарушение правил карантина.

Сумма штрафа пока не разглашается, однако известно, что он пойдет на помощь в больницы города.

Сам же Боатенг признал свою вину и объяснил, куда так сильно торопился.

"Если штраф оправдан, то я его принимаю. Я не сообщил клубу о своей неожиданной поездке, и это неправильно. В тот момент я думал о своем сыне.

Он плохо себя чувствовал. Вы же знаете, что если сын зовет своего отца, тогда он, вне зависимости от ситуации, едет. Хочу посмотреть на отца, который в такой момент не поедет к четырехлетнему сыну", - сказал Жером в интервью Daily Mail.