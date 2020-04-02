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Несмачный рассказал, как Суркис сорвал его переезд в Англию

Несмачный рассказал, как Суркис сорвал его переезд в Англию
13:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:По словам экс-футболиста, переход мог состояться после чемпионата мира-2006.

Бывший защитник Динамо Андрей Несмачный заявил, что мог перейти в английский Блэкберн, который на тот момент выступал в английской Премьер-лиге.

"Меня пригласили после чемпионата мира в 2006-м году. Приехал в Блэкберн, сказали, что будет тренировка. Позвонил Леониду Буряку, а он говорит мне: "Пока не выходи и ничего не делай". Спрашиваю: "Как? У меня просмотр". Потом он сказал: "Ну, выйди, сыграй". Я провел тренировку с ними - упражнения интересные, вроде все нормально.

Пробыл там неделю, затем Суркис позвонил и сказал возвращаться в Киев. Я прилетел, поехал на сбор с Динамо. Потом узнал, что Блэкберн взял из Ливерпуля левого защитника. Оказалось, что англичане предлагали 2,5 миллиона фунтов. Игорь Михайлович вроде договорился, но на следующий день поднял цену до четырех миллионов. Они отказались от моей покупки. Англичане этого не любят - сегодня "да", а завтра "нет", - рассказал Несмачный.

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Напомним, что Несмачный всю свою карьеру провел в Динамо, где выступал с 1997 по 2011 годы.

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АПЛ, УПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Несмачный, ФК Динамо (Киев).
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