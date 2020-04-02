Спортдир Шахтера: Мы можем смело умножать заплаченную за Додо сумму в 20 раз

Новости спорта:Функционер прокомментировал прогресс бразильца Додо в Шахтере.

Спортивный директор Шахтера Жозе Боту рассказал о трансфере защитника Додо и его прогрессе в клубе.

Правый фулбек перешел в донецкий клуб из Коритибы в январе 2018 года за 2 млн евро.

"Мы знали, что он не заиграет, как только приедет. Он адаптировался у нас в течение шести месяцев, тренер оценил его потенциал, но он еще не был готов играть. Поэтому мы решили отправить его в аренду.

Теперь он вернулся и уже вызывается в сборную Бразилии. Мы можем смело умножать заплаченную за него сумму в 20 раз. Нам нужно было перехватить его у других и составить для него план развития, этим должны заниматься клубы. Двадцатилетний игрок не может оказаться провалом", – рассказал Боту в интервью Tribuna Expresso.

В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "горняков", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Додо была заинтересована Бавария.