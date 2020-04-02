Умер легендарный защитник Реала

Новости спорта:Гойо Бенито скончался в возрасте 73 лет.

Легендарный игрок мадридского Реала Гойо Бенито умер в возрасте 73 лет, сообщает официальный сайт клуба. Причина смерти не сообщается.

Бенито выступал за "сливочных" с 1969 по 1982 год и сыграл 420 официальных матчей. Родился в Пуэнте-дель-Арзобиспо (Толедо) 21 октября 1946 года, и в возрасте 16 лет попал в структуру Реал Мадрид.

Выразительной чертой экс-защитника были его пышные усы.

Он выиграл 11 титулов – шесть титулов чемпиона Испании и еще пять в Кубке. Его защитные навыки наводили страх на форвардов соперника.