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Четверг, 02.04.2020
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Умер легендарный защитник Реала

Умер легендарный защитник Реала
17:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Реал

Новости спорта:Гойо Бенито скончался в возрасте 73 лет.

Легендарный игрок мадридского Реала Гойо Бенито умер в возрасте 73 лет, сообщает официальный сайт клуба. Причина смерти не сообщается.

Бенито выступал за "сливочных" с 1969 по 1982 год и сыграл 420 официальных матчей. Родился в Пуэнте-дель-Арзобиспо (Толедо) 21 октября 1946 года, и в возрасте 16 лет попал в структуру Реал Мадрид.

Выразительной чертой экс-защитника были его пышные усы.

Он выиграл 11 титулов – шесть титулов чемпиона Испании и еще пять в Кубке. Его защитные навыки наводили страх на форвардов соперника.

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ФК Реал, Футбол, Гойо Бенито.
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