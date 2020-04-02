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Тете сравнил футбол в Украине и Бразилии

Тете сравнил футбол в Украине и Бразилии
18:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вингер Тете считает, что украинская Премьер-лига намного быстрее, чем бразильская Серия А.

Юный бразильский вингер донецкого Шахтера Тете рассказал, почему в украинском чемпионате футбол отличается от бразильского.

"В Украине футбол в разы быстрее, чем у нас. Один с мячом идет в обводку, а перед ним уже следующий противник. Что касается меня, то я улучшаю свою физическую форму постепенно. Сильно поменялся со времен Гремио.

В Шахтере мне сильно помог Дентиньо, он мне рассказал все о стране и клубе. Бразильцы, несмотря на стереотипы, не помогают друг другу вне клуба, поэтому я больше провожу времени со своей семьей. Именно это является моим фундаментом для роста", - приводит его слова UOL Esporte.

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Ранее другой бразилец Майкон заявил, что УПЛ – это сильный европейский рынок.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Тете.
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