Тете сравнил футбол в Украине и Бразилии

Новости спорта:Вингер Тете считает, что украинская Премьер-лига намного быстрее, чем бразильская Серия А.

Юный бразильский вингер донецкого Шахтера Тете рассказал, почему в украинском чемпионате футбол отличается от бразильского.

"В Украине футбол в разы быстрее, чем у нас. Один с мячом идет в обводку, а перед ним уже следующий противник. Что касается меня, то я улучшаю свою физическую форму постепенно. Сильно поменялся со времен Гремио.

В Шахтере мне сильно помог Дентиньо, он мне рассказал все о стране и клубе. Бразильцы, несмотря на стереотипы, не помогают друг другу вне клуба, поэтому я больше провожу времени со своей семьей. Именно это является моим фундаментом для роста", - приводит его слова UOL Esporte.

Ранее другой бразилец Майкон заявил, что УПЛ – это сильный европейский рынок.