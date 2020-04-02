Беларусь приостанавливает юношеские футбольные чемпионаты

Новости спорта:АБФФ также перенесла начало молодежного первенства Беларуси по футболу среди девушек на неопределенный срок.

Футбольная федерация Беларуси (АБФФ) приостановила юниорское и юношеское первенство до дальнейшего уведомления. Ассоциация руководствовалась рекомендациями Министерства спорта и туризма, сообщает сайт АБФФ.

Высшая лига, как и другие мужские взрослые соревнования, пока остаются в силе.

Ранее генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман выразил удивление тем, что чемпионат Беларуси продолжается в условиях пандемии коронавируса. Международный профсоюз намерен добиваться приостановления чемпионата через ФИФА и УЕФА.

По состоянию на 2 апреле в Беларуси зафиксировали 304 случая коронавируса. 4 человека умерли.

Напомним, чемпионат Беларуси - единственная активная футбольная лига в Европе, которая не остановила матче на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В Высшей лиге белорусского первенства сыграны два тура, следующий назначен на 3-5 апреля.