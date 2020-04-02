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Маркевич: Перенос Евро-2020 может сыграть на руку сборной Украины

Маркевич: Перенос Евро-2020 может сыграть на руку сборной Украины
19:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что лидеры могут успеть набрать кондиции.

Глава Комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич считает, что перенос чемпионата Европы-2020 на год может быть полезен для сборной Украины.

"Что касается сборной, то, возможно, это нам и на руку. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды.

Тот же Леднев, если не сбавит оборотов, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчения есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир.

Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную

Важно, чтобы она не стала слабее. Текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высокий, поэтому хочется пожелать, чтобы сине-желтые продолжали нас радовать своими результатами", - приводит его слова УАФ.

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Сборная Украины, Мирон Маркевич, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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