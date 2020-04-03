Динамо не получило денег за Сидклея

Новости спорта:Бразильский клуб до сих пор не может расплатиться с киевской командой.

Защитник киевского Динамо Сидклей в зимнее трансферное окно отправился в Коринтианс. Клубы сошлись на цене 600 тысяч евро за арендное соглашение.

Однако, по словам Gazeta Esportiva, украинская команда до сих пор не получила деньги за футболиста. Динамо уже готовит жалобу в ФИФА за неуплату.

Руководство бразильцев ответили киевлянам, что в данный момент занимаются корректировкой счетов, поэтому просят "бело-синих" войти в положение.

Отметим, что ранее Сидклей попал под шквал критики бразильских болельщиков.