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Динамо не получило денег за Сидклея

Динамо не получило денег за Сидклея
10:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский клуб до сих пор не может расплатиться с киевской командой.

Защитник киевского Динамо Сидклей в зимнее трансферное окно отправился в Коринтианс. Клубы сошлись на цене 600 тысяч евро за арендное соглашение.

Однако, по словам Gazeta Esportiva, украинская команда до сих пор не получила деньги за футболиста. Динамо уже готовит жалобу в ФИФА за неуплату.

Руководство бразильцев ответили киевлянам, что в данный момент занимаются корректировкой счетов, поэтому просят "бело-синих" войти в положение.

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Отметим, что ранее Сидклей попал под шквал критики бразильских болельщиков.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФИФА, Карантин, Коронавирус, Сидклей.
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