Ушел из жизни легендарный защитник Реала

Новости спорта:Бывший защитник последние 10 лет боролся с болезнью Альцгеймера.

Умер бывший защитник мадридского Реала Гойо Бенито. Экс-игроку национальной сборной Испании было 73 года.

В составе мадридцев Бенито шесть раз становился чемпионом страны и пять раз выигрывал Кубок Короля. Гойо провел 420 матчей за бланкос и 22 игры за сборную Испании.

Последние 10 лет бывший центральный защитник боролся с болезнью Альцгеймера. Как сообщает La Vanguardia, недавно у него диагностировали коронавирус, который ускорил смерть.

Ранее от коронавируса умер бывший президент Реала Лоренцо Санс. Также другой экс-президент Фернандо Мартин попал в отделение интенсивной терапии больницы в Мадриде из-за COVID-19.