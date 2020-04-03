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Пятница, 03.04.2020
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Ушел из жизни легендарный защитник Реала

Ушел из жизни легендарный защитник Реала
08:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник последние 10 лет боролся с болезнью Альцгеймера.

Умер бывший защитник мадридского Реала Гойо Бенито. Экс-игроку национальной сборной Испании было 73 года.

В составе мадридцев Бенито шесть раз становился чемпионом страны и пять раз выигрывал Кубок Короля. Гойо провел 420 матчей за бланкос и 22 игры за сборную Испании.

Последние 10 лет бывший центральный защитник боролся с болезнью Альцгеймера. Как сообщает La Vanguardia, недавно у него диагностировали коронавирус, который ускорил смерть.

Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории

Ранее от коронавируса умер бывший президент Реала Лоренцо Санс. Также другой экс-президент Фернандо Мартин попал в отделение интенсивной терапии больницы в Мадриде из-за COVID-19.

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Все по теме:

Сборная Испании, УЕФА, Чемпионат Испании, ФК Реал Мадрид, Гойо Бенито.
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