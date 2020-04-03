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УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы

УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
10:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился с письмом, направив его 55 членам-ассоциациям.

В организации призвали внутренние федерации не завершать чемпионаты досрочно на фоне пандемии коронавируса.

"Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы на тех условиях, которые продиктуют органы государственной власти. Любое решение о завершении сезона на данном этапе преждевременное и неоправданное. Крайне важно, чтобы даже эпидемия не смогла повлиять на то, чтобы в наши чемпионаты завершались на поле и чемпионы определялись на основании результатов", — сказано в письме.

В среду УЕФА провел телефонную конференцию с каждым из 55 членов-ассоциаций, после чего футбольный сезон решили досрочно завершить в Бельгии. Чемпионом стал Брюгге украинца Эдуарда Соболя.

Некоторые клубы в Нидерландах также намерены досрочно завершить розыгрыш Эредивизи и призывают к этому остальных участников чемпионата.

В УЕФА планируют, что крайним сроком возобновления чемпионатов должно стать 30 июня. Ради внутренних розыгрышей Евро перенесли на 2021 год.

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Письмо с призывом не завершать чемпионаты подписали президент УЕФА Александер Чеферин и председатель ЕСА Андреа Аньелли.

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УЕФА, ФИФА, Карантин, Новости спорта, Коронавирус.
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