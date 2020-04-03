Новости спорта:"Атлетико" на 70 процентов сократил зарплату футболистов и тренеров.

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" пошел на 70-процентное сокращение зарплаты футболистов и тренерского штаба из-за пандемии коронавируса.

Это сокращение поможет увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые были отправлены в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице, сообщает официальный сайт ФК "Атлетико".

"Все футболисты первой команды подписали соглашение с клубом, которое определяет два различных сценария в зависимости от развития текущего сезона. На 70 процентов будут сокращены зарплаты тренеров и игроков первой мужской и первой женской команд", - отмечается в сообщении.

Напомним, что испанская Ла Лига была приостановлена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.