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Атлетико пошел на 70-процентное сокращение зарплаты

Атлетико пошел на 70-процентное сокращение зарплаты
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:"Атлетико" на 70 процентов сократил зарплату футболистов и тренеров.

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" пошел на 70-процентное сокращение зарплаты футболистов и тренерского штаба из-за пандемии коронавируса.

Это сокращение поможет увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые были отправлены в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице, сообщает официальный сайт ФК "Атлетико".

"Все футболисты первой команды подписали соглашение с клубом, которое определяет два различных сценария в зависимости от развития текущего сезона. На 70 процентов будут сокращены зарплаты тренеров и игроков первой мужской и первой женской команд", - отмечается в сообщении.

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Напомним, что испанская Ла Лига была приостановлена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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ФК Атлетико М, Карантин, Чемпионат Испании, Новости спорта, Коронавирус.
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