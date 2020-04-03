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Пятница, 03.04.2020
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Главный тренер Шахтера: Этот сезон нужно доиграть

Главный тренер Шахтера: Этот сезон нужно доиграть
13:25 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Наставник горняков верит в лучший исход ситуации с карантином.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в интервью программе "Залишайся з футболом" поделился мнением о дальнейшей судьба нынешнего розыгрыша УПЛ.

"Я верю, что этот сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый, пока этот не завершен. Я говорю не только о еврокубках, но и о внутренних соревнованиях, чемпионате и, конечно, Кубке Украины, где мы, к сожалению, прекратили выступления.

Не знаю, будем ли играть с болельщиками, или нам будут выдавать какой-то сертификат, что команда "не больна коронавирусом". Единственное в чем уверен - то, что сделали все команды в этот момент, не может быть перечеркнуто и забыто.

Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории

Когда завершится этот сезон, в июле или августе, неизвестно, но как только появится такая возможность - мы должны это сделать. Это мое мнение, есть другие точки зрения, я их уважаю, но надо думать своей головой. И, конечно, должна быть обеспечена максимальная безопасность", - сказал наставник "Шахтера".

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Луиш Каштру.
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