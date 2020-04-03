Франков: Ребров может вернуться в Динамо

Новости спорта:Специалист считает, что бывший наставник киевлян может еще помочь клубу.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков допускает вариант возвращения Сергея Реброва на тренерский мостик киевского "Динамо".

"Вернется ли Сергей Ребров в "Динамо"? Он, безусловно, легенда клуба как игрок. Ребров неплохо поработал в "Динамо", хотя и остался несколько противоречивый осадок по поводу ряда трансферов.

Но в Реброве подкупают его неуемные амбиции, ведь он действительно хочет работать тренером и движется вперед. Тот факт, что он работал в Азии, а теперь – в Венгрии, тоже характеризует его с лучшей стороны, ведь Ребров приобретает опыт.

Как сложится ситуация с "Динамо", думаю, вам сейчас никто толком не ответит, хотя я считаю, вариант с его возвращением, в том или ином качестве, вполне реальным", – сказал Франков.

Напомним, Реброва находился во главе "Динамо" с 2014 по 2017 годы.