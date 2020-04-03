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Пятница, 03.04.2020
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Важное заявление от УЕФА
13:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат.

УЕФА оставляет за собой право не допустить до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021 клубы из стран, где недоиграют чемпионаты. Об этом сообщает футбольный агент Марко Трабукки в своём "твиттере".

"УЕФА только что проинформировал все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/2021 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат. Жёсткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!" – написал Трабукки.

Публикация доступна в "твиттере" Марко Трабукки.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

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Вчера, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении чемпионата Бельгии.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Еврокубки, Футбол.
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