Лацио хочет продать форварда за 80 миллионов евро

Новости спорта:В услугах Иммобиле заинтересованы Наполи и Эвертон.

Руководство Лацио определилось с суммой, за которую может продать нападающего команды Чиро Иммобиле. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, "орлы" готовы отпустить 30-летнего итальянца не менее чем за 80 миллионов евро. В услугах Иммобиле заинтересованы Эвертон и Наполи.

При этом Лацио установил такую "заоблачную" цену из-за того, что не планирует расставаться с ключевым игроком.

Напомним, на данный момент Иммобиле является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А. Форвард провел за "орлов" 26 матчей и забил 27 голов.

Ранее Чиро раскритиковал врача, назвавшего коронавирус поводом не работать.