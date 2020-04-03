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Пятница, 03.04.2020
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Президент ФИФА: Футбол обязательно вернется

Президент ФИФА: Футбол обязательно вернется
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Джанни Инфантино высказался касательно пандемии коронавируса в мире.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу эпидемии коронавируса и перспектив футбола.

Руководитель мирового футбола считает, что эта игра станет еще более социальной, сообщает Reuters.

"Пока все выглядит так, что число заболевших растет. Но мы не должны паниковать. Футбол обязательно вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем то, что кошмар уже позади. Но футбол после коронавируса будет совершенно другим. Он станет более социальным, более доброжелательным и более объединяющим. Он станет еще глобальнее. Мы все станем лучше, человечнее и внимательнее к истинным ценностям", - заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что УЕФА допустит в еврокубки клубы из не завершенных чемпионатов.

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ФИФА, Футбол, Джанни Инфантино, Новости футбола, Коронавирус.
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