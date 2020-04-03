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Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
18:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Клубы также обсудят с игроками снижение зарплат на 30%.

Клубы АПЛ в пятницу, 3 апреля, провели видеоконференцию, обсудив ряд важных вопросов из-за остановки первенства из-за пандемии коронавируса.

В результате обсуждения было принято решение, что чемпионат Англии планируется доиграть, но он будет возобновлен только тогда, когда это будет безопасно. Но точно не ранее мая. При этом, возобновление АПЛ возможно только с разрешения правительства и системы здравоохранения.

Клубы АПЛ также согласились обсудить со своими футболистами сокращение зарплат на 30%. Условия при этом будут пересматриваться по мере изменения эпидемиологической ситуации.

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Также было принято решение финансово поддержать клубы Английской футбольной лиги и Национальной лиги, которые в этом нуждаются. На это клубы единогласно согласились выделить 125 млн фунтов.

Отметим, что ранее клубы АПЛ отказались от варианта возобновления чемпионата на полях Китая.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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