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Динамо не планирует снижение зарплат футболистам на время карантина

Динамо не планирует снижение зарплат футболистам на время карантина
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Киевский клуб будет выполнять обязательства перед игроками в полном объеме.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что будет платить футболистам полноценную зарплату во время карантина, сообщает "Цыганик Live".

"Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится. Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации.

Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и другое - у них есть контракт. Пока я президент клуба, до тех пор и будем выполнять контракт", - сказал Суркис.

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Напомним, в Украине сезон бессрочно прекратили. УПЛ рассматривает дату 15 мая для потенциального возобновления матчей.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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