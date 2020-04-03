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Сын Мальдини победил коронавирус

Сын Мальдини победил коронавирус
20:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Полузащитник Милана Даниэль Мальдини сообщил, что выздоровел.

Общаясь со своими подписчиками в Инстаграм, полузащитник Милана Даниэль Мальдини рассказал о своем самочувствии.

"У меня все отлично, все симптомы COVID-19 прошли, я победил коронавирус, – цитирует Мальдини-младшего Football Italia. – Я уже приступил к индивидуальным тренировкам".

Также Даниэль ответил на вопрос, кто оказывает на него наибольшее влияние: "Раньше это были мой дед Чезаре и отец Паоло, которые мне очень помогали. Хотя мне порой было тяжело из-за того, что меня постоянно сравнивали с ними. Сейчас мне очень помогает Златан Ибрагимович, взявший надо мной "шефство". Его многочисленные советы как на поле, так и вне его, очень полезны".

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Ранее сообщалось, что отец Даниэля, легендарный экс-футболист, а нынче директор Милана Паоло Мальдини не так легко перенес заболевание COVID-19, как его 18-летний сын.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Даниэль Мальдини.
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