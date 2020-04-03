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Срна: Хочу свою последнюю игру в футболке Шахтера провести на Донбасс Арене

Срна: Хочу свою последнюю игру в футболке Шахтера провести на Донбасс Арене
20:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дарио Срна рассказал, что хочет вернуться на Донбасс Арену.

Бывший капитан "Шахтёра" Дарио Срна высказался о ситуации с коронавирусом, а также рассказал, где хотел бы провести прощальный матч.

"Эта ситуация – ещё одно доказательство того, что жить нужно сегодня. Ты не знаешь, что может быть завтра. Нужно получать удовольствие от жизни и быть аккуратным, просыпаться и ложиться спать с улыбкой. У всех нас одна жизнь, и прожить её нужно полностью. У нас есть наша семья: надо любить, ценить, уважать друг друга. Мы сейчас проводим больше времени с родными, обращаем внимание на те вещи, которых вообще раньше не замечали. Нужно смотреть позитивно. То, чего мне не хватало раньше, у меня сейчас есть. Я уверен, весь мир должен выйти из этой ситуации сильнее. Люди должны стать лучше, чем были. До сегодня мы не ценили в полной мере того, что имели. Это всем нам урок: для хорошей жизни с улыбкой нам не нужно много.

Уверен, что однажды мы вернёмся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке "Шахтёра" провести на "Донбасс Арене". Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьёзная команда, не только из тех, кто играл со мной в "Шахтёре". Таково мое желание", — приводит слова Срны официальный сайт "Шахтёра".

Ранее Срна назвал футболистов Динамо, которые могли бы усилить Шахтер.

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ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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