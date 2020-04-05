Бавария возобновляет тренировочный процесс

Новости спорта:Мюнхенцы возобновляют рабочий процесс.

В понедельник, шестого апреля, тренерский штаб Баварии разрешит своим футболистам проводить тренировки на клубной базе, сообщает Kicker.

По данным источника, игроки мюнхенцев не будут работать все вместе, а поделятся на пять групп по четыре футболиста. Кроме того, группы не должны контактировать друг с другом.

К слову, накануне руководство "красных" продлило до 2023 года контракт с менеджером команды Хансом-Дитером Фликом.

Известно, что немецкие команды постепенно возвращаются к тренировочному процессу. Ранее о первом занятии рассказал главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн.