"Он всегда побеждает": Робиньо вспомнил, как Ибрагимович нокаутировал Гаттузо

Новости спорта:Робиньо рассказал о драке Ибрагимовича с Гаттузо по правилам джиу-джитсу

Бразильский полузащитник сборной Бразилии и Милана Робиньо рассказал, что Златан Ибрагимович однажды затеял драку с Дженнаро Гаттузо.

"Златан высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Он уверен в своих силах. Это идеальный форвард для меня.

Один раз на тренировке он вызвал Гаттузо на бой по правилам джиу-джитсу. Вы можете себе представить, что обладатель черного пояса захотел сразиться со свирепым итальянским защитником, занимающимся единоборствами.

Кто тогда одержал победу? Конечно Златан. Он всегда побеждает", - признался Робиньо в интервью Marca.

Напомним, Златан Ибрагимович в зимнее трансферное окно принял решение вернуться в Милан. Однако после увольнения Звонимира Бобана с поста менеджера Златан намерен покинуть клуб.