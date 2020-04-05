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Клуб АПЛ близок к банкротству

Клуб АПЛ близок к банкротству
12:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Президент Бернли Майк Гарлик признался, что клуб может стать банкротом.

Владелец английского Бернли Майк Гарлик в интервью Sky Sports заявил, что если чемпионат не возобновят до конца лета, то клуб может стать банкротом.

"Если мы не сможем возобновить сезон-2019/20 до августа и не будет ясно, когда стартует сезон-2020/21, у нашего клуба закончатся деньги.

Сейчас у всех разное финансовое положение. Но я уверенно заявляю насчет своего клуба. Мы объявляли, что голосуем за доведение чемпионата до конца.

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Доиграть сезон - единственный правильный выход для нас всех. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для клубов АПЛ", - сказал Майк Гарлик.

Напомним, из-за коронавируса текущий сезон АПЛ отложен на неопределенный срок.

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Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Новости футбола.
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