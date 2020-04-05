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В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы

В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
14:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о вариантах завершения сезона в еврокубках.

По-прежнему нет конкретики в вопросах завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"К 3 августа Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены. Мы должны быть гибкими в текущей ситуации. Мы могли бы проводить игры и вовсе в те дни, что и чемпионаты, даже в одно время".

"У нас есть разные варианты, как снова проводить матчи ЛЧ и ЛЕ: в мае, июне, июле. Не исключен вариант, что оставшиеся матчи вообще не будут сыграны".

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"Если ситуация в странах не будет позволять, то мы ничего не сможем поделать. Доигрывать к сентябрю или октябрю будет уже поздно", — приводит слова Александера Чеферина AS.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Александер Чеферин.
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