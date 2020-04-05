"Хочу, чтобы мной восхищались": Санчо назвал своего кумира

Новости спорта:Джейдон Санчо назвал футболиста, который был его кумиром и который оказал на него большое влияние.

Полузащитник Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо назвал футболиста, который был его кумиром и который оказал на него большое влияние.

"Всегда хотел быть профессиональным футболистом, чтобы люди смотрели на меня и восхищались. Так же, как я смотрел на игру Роналдиньо. Я хотел стать таким же, как он. Надеюсь, я смогу достичь такого же уровня.

Роналдиньо был для меня ролевой моделью. Главная причина – то, с какой легкостью он обыгрывал соперников, и те вещи, которые никто не мог повторить в то время", – рассказал Санчо в интервью Bleacher Report.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 поединков в футболке "шмелей", забив 17 голов и совершив 19 ассистов.