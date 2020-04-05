Одноклубник Зинченко угодил в скандал с проститутками

Новости спорта:Кайл Уокер нарушил изоляцию и весело провел время в компании друга и двух эскортниц.

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер будет оштрафован за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.

Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что девушки прибыли в дом футболиста в Хейле (Англия) и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #StayHomeSaveLives Публикация от Kyle Walker (@kylewalker2) 28 Мар 2020 в 8:02 PDT

Позже Уолкер принёс извинения за проступок, однако всё равно будет оштрафован за игнорирование правил соблюдения социальной дистанции.