Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Одноклубник Зинченко угодил в скандал с проститутками

Одноклубник Зинченко угодил в скандал с проститутками
17:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кайл Уокер нарушил изоляцию и весело провел время в компании друга и двух эскортниц.

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер будет оштрафован за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.

Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что девушки прибыли в дом футболиста в Хейле (Англия) и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#StayHomeSaveLives

Публикация от Kyle Walker (@kylewalker2)

"Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)

Позже Уолкер принёс извинения за проступок, однако всё равно будет оштрафован за игнорирование правил соблюдения социальной дистанции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Кайл Уолкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
03 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь