Форвард Колоса: Костышин не уступает Клоппу

Новости спорта:Форвард Колоса Олег Кожушко рассказал о кумирах в мировом футболе

Форвард Колоса Олег Кожушко поведал о том, какой клуб он больше всего любит и какой тренер ему нравится.

"Из зарубежных клубов я за Милан болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, то они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за Лестер болею. Мне нравится эта команда.

Тренер? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра Ливерпуля больше нравится, чем Манчестер Сити.

А Клопп он такой эмоциональный во время матчей. Костышин? По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу", - приводит его слова официальный сайт клуба.