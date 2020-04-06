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Форвард Колоса: Костышин не уступает Клоппу

Форвард Колоса: Костышин не уступает Клоппу
07:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Форвард Колоса Олег Кожушко рассказал о кумирах в мировом футболе

Форвард Колоса Олег Кожушко поведал о том, какой клуб он больше всего любит и какой тренер ему нравится.

"Из зарубежных клубов я за Милан болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, то они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за Лестер болею. Мне нравится эта команда.

Тренер? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра Ливерпуля больше нравится, чем Манчестер Сити.

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А Клопп он такой эмоциональный во время матчей. Костышин? По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу", - приводит его слова официальный сайт клуба.

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Футбол, Новости футбола, ФК Колос, Руслан Костышин, Олег Кожушко.
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