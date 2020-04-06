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Лакмусовый кусочек: Рейнджерс повесил ценник на своего лидера

Лакмусовый кусочек: Рейнджерс повесил ценник на своего лидера
09:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Форвард Альфредо Морелос может покинуть Рейнджерс уже следующим летом.

Рейнджерс рассматривают вариант с продажей нападающего Альфредо Морелоса.

В числе претендентов на 23-летнего колумбийца называются Лестер, Ньюкасл, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Атлетико, Валенсия и Интер.

Вице-чемпион Шотландии намерен выручить за своего бомбардира порядка 35 миллионов фунтов и уже ведет поиски нового форварда.

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В нынешнем сезоне Морелос забил 20 мячей при одной результативной передаче в 45 матчах за Рейнджерс во всех турнирах.

Чемпионат Шотландии, как и большинство остальных в Европе, был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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ФК Рейнджерс, Футбол, Новости футбола, Альфредо Морелос.
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