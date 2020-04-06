Лакмусовый кусочек: Рейнджерс повесил ценник на своего лидера

Новости спорта:Форвард Альфредо Морелос может покинуть Рейнджерс уже следующим летом.

Рейнджерс рассматривают вариант с продажей нападающего Альфредо Морелоса.

В числе претендентов на 23-летнего колумбийца называются Лестер, Ньюкасл, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Атлетико, Валенсия и Интер.

Вице-чемпион Шотландии намерен выручить за своего бомбардира порядка 35 миллионов фунтов и уже ведет поиски нового форварда.

В нынешнем сезоне Морелос забил 20 мячей при одной результативной передаче в 45 матчах за Рейнджерс во всех турнирах.

Чемпионат Шотландии, как и большинство остальных в Европе, был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.