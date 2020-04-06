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Райола намерен совершить переход Погба в Реал

Райола намерен совершить переход Погба в Реал
13:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал ближе к переходу в мадридский Реал в летнее межсезонье. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 27-летний француз предпочитает присоединиться к стану "сливочных", несмотря на серьезный интерес его бывшего клуба Ювентуса.

Одну из ключевых ролей в решение Погба касательно будущего клуба сыграет агент Мино Райола, который, как утверждает издание, видит своего звездного клиента именно в футболке Реала.

Ранее футбольный агент уже заявлял, что летом намерен привести на Сатьяго Бернабеу отличного футболиста, но конкретных имен Райола не назвал.

Действующее соглашение Погба с Манчестер Юнайтед истекает в 2021 году. "Красные дьяволы" хотят продлить сотрудничество с французом на один сезон.

Если договориться о новом контракте не получится, то МЮ будет вынужден расстаться с Полем Погба, чтобы выручить с его продажи хоть какую-нибудь сумму.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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