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ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон

ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
15:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/2020, позволив лигам определять время его окончания.

ФИФА в ближайшее время должна объявить о решении относительно судьбы оставшейся части нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации The Athletic, организация бессрочно продлит нынешнюю кампанию и позволит национальным лигам самостоятельно определять сроки её окончания. Также будут смещены временные рамки летнего трансферного окна, а клубы смогут продлевать контракты с футболистами, чьи соглашения истекают 30 июня этого года, чтобы они смогли доиграть оставшиеся матчи.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

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Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что нынешний сезон в Европе должен быть завершён до 3 августа.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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