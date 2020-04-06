ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон

Новости спорта:ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/2020, позволив лигам определять время его окончания.

ФИФА в ближайшее время должна объявить о решении относительно судьбы оставшейся части нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации The Athletic, организация бессрочно продлит нынешнюю кампанию и позволит национальным лигам самостоятельно определять сроки её окончания. Также будут смещены временные рамки летнего трансферного окна, а клубы смогут продлевать контракты с футболистами, чьи соглашения истекают 30 июня этого года, чтобы они смогли доиграть оставшиеся матчи.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что нынешний сезон в Европе должен быть завершён до 3 августа.