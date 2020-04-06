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Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)

Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)
20:39 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки покажут, как поддерживать себя в форме на карантине.

ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".

Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова.

Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.

Напомним, Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)

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ФК Шахтер, Сергей Кривцов, УПЛ, Андрей Пятов.
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