Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)

ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".
Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова.
Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.
Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физры для школьников!
Узнайте больше о совместном проекте «Шахтера», Фонда Рината Ахметова и Министерства цифровой трансформации Украины https://t.co/TFuWoapBzW pic.twitter.com/DzF6fAzlgl
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2020
Напомним, Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)