Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)

Новости спорта:Игроки покажут, как поддерживать себя в форме на карантине.

ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".

Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова.

Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.

Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физры для школьников!



Узнайте больше о совместном проекте «Шахтера», Фонда Рината Ахметова и Министерства цифровой трансформации Украины https://t.co/TFuWoapBzW pic.twitter.com/DzF6fAzlgl — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2020

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