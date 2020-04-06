Коноплянка принял вызов Роналду (Видео)

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка принял участие в челлендже от Криштиану Роналду.
Португалец бросил вызов, который поможет сделать пресс таким же стальным, как у него. Задание подхватили многие футболисты, в том числе и украинские.
Так, Коноплянка показал, как за 45 секунд сделал 123 повторения, а не 145, как Роналду.
"Правда разогнуться пока не могу", - пожаловался футболист.
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Евгений Коноплянка последовал примеру португальской звезды и поучаствовал в челлендже для пресса
Напомним, Болбату удалось выполнить упражнение 123 раза за 45 секунд.