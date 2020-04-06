Чеферин: Ливерпуль выиграет АПЛ

Новости спорта:Александер Чеферин высказался о потенциальном чемпионстве Ливерпуля.

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ в текущем сезоне. Несмотря на то, что лигу приостановили из-за коронавируса, функционер считает, что при любом развитии событий, "красные" останутся с титулом.

"Я не вижу варианта, при котором Ливерпуль не получит титул. Если АПЛ возобновят, то они наверняка выиграют чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически Ливерпуль на грани чемпионства.

Еще раз, конечно, я не вижу, сценария, при котором Ливерпуль не стал бы чемпионом. Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это случится при пустых трибунах или на каких-то переговорах в офисах, но я верю, что они так или иначе получат титул", - сказал Чеферин в интервью ekipa.svet24.si.

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над английским "Ливерпулем", который к этому времени уже должен был оформить чемпионский титул, если бы не пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.