Коноплянка: Украине по силам выиграть Евро

Новости спорта:Полузащитник признался, что отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтер Евгений Коноплянка в дебютном выпуске проекта #GOnline на официальной странице УАФ в Instagram рассказал о желании выиграть Евро-2020

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции. Если ты не веришь в чудеса, то тебе здесь нет места. Все реально.

Когда играли отбор, сначала в себя верили только мы, потом в нас начали верить все. Когда все верят - нас трудно сломать. Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, помощники Андрея Шевченко, хотя и не знают языка, но как свои. Они говорят по-английски.

У нас в сборной очень теплая атмосфера, словами не передать", - отметил Коноплянка.