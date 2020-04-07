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Коноплянка: Украине по силам выиграть Евро

Коноплянка: Украине по силам выиграть Евро
13:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Полузащитник признался, что отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтер Евгений Коноплянка в дебютном выпуске проекта #GOnline на официальной странице УАФ в Instagram рассказал о желании выиграть Евро-2020

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции. Если ты не веришь в чудеса, то тебе здесь нет места. Все реально.

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Когда играли отбор, сначала в себя верили только мы, потом в нас начали верить все. Когда все верят - нас трудно сломать. Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, помощники Андрея Шевченко, хотя и не знают языка, но как свои. Они говорят по-английски.

У нас в сборной очень теплая атмосфера, словами не передать", - отметил Коноплянка.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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