СМИ: Реал не собирается возвращать Роналду

Новости спорта:Португалец не входит в трансферные планы "сливочных".

Руководство мадридского Реала не заинтересовано в услугах нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на слухи. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сливочные" не будут возвращать 35-летнего португальца. Подобный трансфер не вписывается в трансферную политику клуба - боссы хотят строить игру команды вокруг молодых футболистов.

Роналду перешел в туринский клуб из Реала летом 2018 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Недавно итальянские СМИ опубликовали информацию о том, что Криштиану хочет вернуться в Реал.