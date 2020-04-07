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СМИ: Реал не собирается возвращать Роналду

СМИ: Реал не собирается возвращать Роналду
14:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец не входит в трансферные планы "сливочных".

Руководство мадридского Реала не заинтересовано в услугах нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на слухи. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сливочные" не будут возвращать 35-летнего португальца. Подобный трансфер не вписывается в трансферную политику клуба - боссы хотят строить игру команды вокруг молодых футболистов.

Роналду перешел в туринский клуб из Реала летом 2018 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав четыре результативные передачи.

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Недавно итальянские СМИ опубликовали информацию о том, что Криштиану хочет вернуться в Реал.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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