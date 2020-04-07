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Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса

Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
17:21 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Названы суммы потенциальных убытков клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса.

Эксперты назвали суммы, которые могут потерять клубы Английской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Больше всего недополучит "Манчестер Юнайтед": их убытки составят 131,6 млн евро. На втором месте "Манчестер Сити" – минус 123,7 млн евро. Тройку замыкает "Ливерпуль" – он может лишится 115,7 млн евро. А вот потенциальные потери "Челси" оценивают в 103 млн евро.

По данным издания, основные потери связаны с невыполнением обязательств по телевизионным контрактам.

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Среди других причин – срывы спонсорских соглашений и отсутствие доходов с продажи билетов.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола.
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