Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса

Новости спорта:Названы суммы потенциальных убытков клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса.

Эксперты назвали суммы, которые могут потерять клубы Английской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Больше всего недополучит "Манчестер Юнайтед": их убытки составят 131,6 млн евро. На втором месте "Манчестер Сити" – минус 123,7 млн евро. Тройку замыкает "Ливерпуль" – он может лишится 115,7 млн евро. А вот потенциальные потери "Челси" оценивают в 103 млн евро.

По данным издания, основные потери связаны с невыполнением обязательств по телевизионным контрактам.

Среди других причин – срывы спонсорских соглашений и отсутствие доходов с продажи билетов.