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Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии

Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии
08:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: FFUKRAINE

Новости спорта:Итальянец положительно отозвался о качествах своего коллеги по сборной Украины.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера поделился впечатлениями от совместной работы с Андреем Шевченко.

"После работы в сборной Украины он возглавит какой-нибудь клуб из Серии А или английской Премьер-лиги. Для него это, в принципе, не важно. Шевченко трудоголик, он сразу произвел на меня впечатление", — рассказал Мальдера в интервью Tuttosport.

"Он хотел, чтобы я и Мауро Тассотти были в его тренерском штабе. Он прислушивается к нашим мнениям и затем принимает решения".

"Шевченко многому научился у своих тренеров, а Карло Анчелотти был его главным наставником. Он все тщательно изучает и анализирует при подготовке к матчам, а также пристально следит за тем, как работают его футболисты".

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Мальдера работает в тренерском штабе Андрея Шевченко с 2016 года. В прошлом году сборная Украины с первого места в отборочной группе вышла на чемпионат Европы-2020, который состоится в 2021 году.

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Сборная Украины, ФК Милан, ФФУ, УАФ, Андреа Малдера.
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