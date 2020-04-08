Роналдиньо вышел из тюрьмы

Новости спорта:За экс-футболиста и его брата внесли залог.

Легендарного бразильца Роналдиньо освободили из тюрьмы в Асунсьоне (Парагвай) спустя 32 дня ареста. Вместе с экс-футболистом вышел и его брат.

За задержанных внесли залог в размере 1,6 миллионов долларов (800 тысяч за каждого). Роналдиньо и его брат обязаны будут оставаться в городе, они будут проживать в гостинице под охраной полиции.

Напомним, что легендарный футболист и его брат 4 марта пытались въехать в Парагвай по поддельным документам. Правонарушителей задержали в аэропорту и посадили под арест на 6 месяцев.

В парагвайской тюрьме Роналдиньо отпраздновал свое 40-летие.