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Юрген Клопп рассказал, как впервые встретился с "начинающим рэпером" Мане

Юрген Клопп рассказал, как впервые встретился с "начинающим рэпером" Мане
14:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал о первой встрече с Садио Мане.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о первой встрече с нападающим Садио Мане.

"Помню первую встречу с Садио. Это случилось в Дортмунде. Я увидел молодого парня. На нём была бейсболка, надетая задом наперёд. Он выглядел как начинающий рэпер. Тогда я подумал: "У меня нет на это времени". У нас тогда была неплохая команда, и мне нужен был игрок, который готов начинать матчи на скамейке.

Считаю, что хорошо понимаю людей, но тогда я ошибся! Потом я следил за карьерой Мане, видел его успехи в "Зальцбурге". В "Саутгемптоне" он просто доминировал. Здорово, что Садио согласился перейти "Ливерпуль". Он хотел работать со мной, а я — с ним. Это была беспроигрышная ситуация", — приводит слова Клоппа Goal.

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Мане перешёл в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2016 года. Приобретение сенегальца обошлось красным в € 41,2 млн. Сейчас трансферная стоимость 27-летнего форварда оценивается в € 120 млн.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Садио Мане.
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