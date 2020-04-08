Моуринью получил выговор за нарушение карантина

Новости спорта:Португалец провел разминку с полузащитником Шпор Танги Ндомбеле.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил выговор от руководства клуба. Португалец ранее провел разминку с полузащитником Танги Ндомбеле, нарушив правила социальной дистанции, которые рекомендовало правительство.

Правительство Великобритании во время пандемии коронавируса допускает индивидуальные тренировки спортсменов один раз в день. Проводить их можно либо на расстоянии от других, либо с членами семьи.

Также в Барнете, где зафиксировали тренировку Моуринью и Ндомбеле, засняли совместную пробежку других игроков Шпор, Давинсона Санчеса и Райана Сесеньона.

Тоттенхэм находится на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.