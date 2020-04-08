Легенда Милана вылечился от коронавируса

Новости спорта:Паоло Мальдини уже вернулся к работе в Милане.

Легенда Милана Паоло Мальдини выздоровел после заражения коронавирусом.

Экс-футболист перенес COVID-19 вместе со своим сыном Даниэлем Мальдини, об их положительных результатах тестов стало известно 21 марта.

Мальдини-младший вылечился несколько дней назад, а теперь полностью здоров и его отец. Об этом сообщает Calciomercato.

Мальдини уже вернулся к своей работе на посту технического директора Милана и готов обсуждать вопросы, связанные с понижением зарплат в клубе из-за кризиса, который стал следствием пандемии.