Шаран: За полтора месяца мы успеем доиграть и чемпионат и Кубок Украины

Новости спорта:Владимир Шаран считает, что этот футбольный сезон можно завершить до конца июля.

Главный тренер футбольного клуба "Александрия" Владимир Шаран поделился мнением о том, как нужно поступить с чемпионатом Украины, который поставлен на паузу из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" наставник александрийцев подчеркнул, что время доиграть футбольный сезон пока еще есть.

"Каждый футболист, каждый тренер, каждая команда хотят доиграть чемпионат Украины. Считаю, нужно подождать до конца апреля. Тогда ситуация, скорее всего, прояснится. Пока же можно точно говорит о том, что у нас еще есть время, чтобы закончить чемпионат до конца июля. Учитывая рекомендации ФИФА, думаю, за полтора месяца мы успеем доиграть и чемпионат Украины, и Кубок страны", - отметил Шаран.

Напомним, в чемпионате Украины текущего сезона сыграно 23 тура из 32-х. В Кубке же осталось провести три матча: два полуфинальных поединка и финал.