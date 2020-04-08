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Украинцы Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер в Кубке Беларуси

Украинцы Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер в Кубке Беларуси
21:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В первом полуфинальном матче "Динамо-Брест" обыграл солигорский "Шахтер", главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.

Победу команде из Бреста принесли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Нойок отметился голом на 6-й минуте встречи, а на 13-й Милевский отдал голевую передачу на Савицкого.

Также стоит отметить, что в этом матче дебютировал за "Динамо-Брест" еще один украинец Евгений Хачериди. Он также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Милевский был заменен в середине второго тайма.

Кубок Беларуси, 1/2 финала

"Динамо-Брест" – "Шахтер" – 2:0

Голы: 1:0 – 6 Нойок, 2:0 – 13 Савицкий.

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"Динамо-Брест": Игнатович, Хачериди, Витус, Кики, Милевский (Кривец, 66), Гордейчук (Садовский, 90), Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Печенин, 76).

"Шахтер": Чесновский, Политевич, Бурко, Матвейчик, Бегунов, Кендыш, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Подстрелов, Бодул (Диасамидзе, 46), Лисакович (Лулаку, 66).

Предупреждения: Лисакович (42), Нойок (70).

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Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), ФК Шахтер (Солигорск), Кубок Беларуси.
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