Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)

Новости спорта:Сергей Ребров поставил победную точку в победном матче Динамо.

УЕФА на официальной странице в Twitter напомнила болельщикам о красивом голе украинца Сергея Ребров в ворота Барселоны на Комп Ноу 5 ноября в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ту игру Динамо выиграло 4:0 и победный мяч как раз на счету Реброва, который после коллективного прессинга киевлян перехватил мяч и поразил пустые ворота каталонцев.

Обзор матча

Напомним, в том году Динамо обыгрывало Барселону со счетом 5:0 на домашнем стадионе. И Ребров забил еще более красивый гол.