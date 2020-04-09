Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)

УЕФА на официальной странице в Twitter напомнила болельщикам о красивом голе украинца Сергея Ребров в ворота Барселоны на Комп Ноу 5 ноября в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ту игру Динамо выиграло 4:0 и победный мяч как раз на счету Реброва, который после коллективного прессинга киевлян перехватил мяч и поразил пустые ворота каталонцев.
⏪ 1997
Сергей Ребров забивает на "Камп Ноу" #ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/CPp3v8pQ4S
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 8, 2020
Обзор матча
Напомним, в том году Динамо обыгрывало Барселону со счетом 5:0 на домашнем стадионе. И Ребров забил еще более красивый гол.