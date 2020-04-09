Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неизвестный застрелили бойца Bellator
Неизвестный застрелили бойца Bellator
От коронавируса умер участник двух Олимпиад итальянец Донато Сабиа
От коронавируса умер участник двух Олимпиад итальянец Донато Сабиа
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
Футболисты УПЛ значительно подешевели

Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)

Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
07:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Ребров поставил победную точку в победном матче Динамо.

УЕФА на официальной странице в Twitter напомнила болельщикам о красивом голе украинца Сергея Ребров в ворота Барселоны на Комп Ноу 5 ноября в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ту игру Динамо выиграло 4:0 и победный мяч как раз на счету Реброва, который после коллективного прессинга киевлян перехватил мяч и поразил пустые ворота каталонцев.

Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос

Обзор матча

Напомним, в том году Динамо обыгрывало Барселону со счетом 5:0 на домашнем стадионе. И Ребров забил еще более красивый гол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, Сергей Ребров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос
02 Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
03 В Украине не рассматривается вариант досрочного завершения футбольного чемпионата
04 Украинцы Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер в Кубке Беларуси
05 Экс-игрок Динамо: Видеть Роналду злым было довольно приятно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь