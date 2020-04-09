Легенда Атлетико умер от коронавируса

Новости спорта:Пандемия продолжает убивать людей.

Легендарный полузащитник мадридского Атлетико Мигель Джонс скончался восьмого апреля в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников".

По их информации, спортсмен долгие годы боролся с раком, а в последствии коронавирус дал осложнения на легкие.

Стоит отметить, что в составе Атлетико Джонс выиграл чемпионат Испании (1966), трижды - Кубок Испании (1960, 1961, 1965), а также Кубок обладателей кубков (1962).

Помимо Атлетико футболист выступал за Индаучу, Баракальдо и Осасуну, в которой завершил карьеру в 1968 году.

Напомним, ранее от коронавируса умер бывший президент украинского клуба.