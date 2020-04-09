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Бавария продлит контракт с травмоопасным игроком

Бавария продлит контракт с травмоопасным игроком
13:31 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Ранее на аналогичный срок мюнхенцы переподписали Мюллера.

Полузащитник Баварии Тьяго Алькантара согласовал продление контракта с клубом до 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Испанец играет в Мюнхене с 2013 года после перехода из Барселоны. В нынешнем сезоне Тьяго сыграл 32 матча за Баварию во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

На днях на аналогичный срок продлил соглашение с чемпионом Германии и Томас Мюллер. Кроме того, до 2023 года подписал контракт с Баварией и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

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На вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, Бавария ушла в роли лидера Бундеслиги.

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ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта, Тьяго Алькантара.
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