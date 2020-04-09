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Ибрагимович тренируется с ФК Хаммарбю

Ибрагимович тренируется с ФК Хаммарбю
17:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Златан Ибрагимович поддерживает форму в родной Швеции.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович покинут Италию и вернулся в Швецию, где тренируется вместе с Хаммарбю, сообщает Expressen.

По данным источника, шведский футболист сомневается, что он станет продлевать действующий контракт с "россонери", который истекает будущим летом, особенно в условиях сегодняшнего кризиса.

Напомним, Ибрагимович зимой приобрел пакет акций Хаммарбю, чем вызвал негодование у болельщиков Мальме, которые изувечили статую в его честь.

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Ранее сам Златан заявил, что еще не принял решения о своем будущем, но может и вовсе завершить карьеру.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Хаммарбю.
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