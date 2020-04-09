Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

В Англии подсчитали, сколько нужно времени на доигровку сезона

В Англии подсчитали, сколько нужно времени на доигровку сезона
20:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Подготовка игроков к возобновлению сезона начнется не ранее 16 мая.

По информации Sky Sports, английские футбольные клубы получили письмо от председателя Английской футбольной лиги Рика Перри.

В данном письме функционер уведомил участников соревнований, что футбольные власти намерены доиграть сезон летом, когда ситуация в стране обретет безопасный характер. При этом, все поединки будут проходить без зрителей.

На доигровку сезона командам понадобиться 56 дней. Подготовку к возобновлению матчей команды смогут начать не ранее 16 мая.

Роналду оценил старания Левченко (Видео)

Ранее один из функционеров заявил, что АПЛ готовится к объявлению о досрочном завершении сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Англия, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Английская футбольная лига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Роналду оценил старания Левченко (Видео)
03 Легенда Атлетико умер от коронавируса
04 Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
05 Неизвестный застрелил бойца Bellator
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь