"Стоить сохранить!" английские СМИ дали ценный совет Мойесу по Ярмоленко

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Журналисты Football.London дали совет главному тренеру лондонского "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу.

Они проанализировали нынешний состав «молотобойцев» и дали свои рекомендации Мойесу – кого нужно немедленно продать, а кого оставить в команде.

Английские коллеги уверено заявили, что шотландцу не стоит продавать атакующего хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Он долгое время боролся с травмами и не сумел показать весь свой класс. Но когда он играл, доказывал делом, что способен забивать и создавать моменты для партнеров. Поэтому Ярмоленко стоит сохранить в команде".

Отметим, что контракт Ярмоленко с лондонским клубом действует до лета 2022 года.